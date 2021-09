"Śląski Rejwach" to nowy singiel Grubsona, stworzony we współpracy z Djem Epromem. To muzyczna inicjatywa uczczenia 100 rocznicy Powstań Śląskich w ramach projektu "Druga Strona Ulicy", który powstał z myślą o kultywowaniu lokalnej tradycji oraz historii w twórczy sposób

Ukazany w teledysku Tomka Wilczyńskiego obraz Śląska staje się dla nas czymś za co chcielibyśmy podziękować przodkom, którzy o niego walczyli - mowi Grubson. Projekt Druga Strona Ulicy powstał z myślą o kultywowaniu lokalnej tradycji oraz historii w twórczy sposób łącząc projekt warsztatów produkcji muzycznej z dedykowanym utworem. W poprzednich edycjach, takich jak Sztuka Niepodległa czy Bitwa Warszawska 2.0, udział wzięli najwięksi artyści sceny hip-hopowej m.in. Peja, Magiera, JWP/BC, Eldo, VNM, Hemp Gru, Shellerini czy Vienio (Molesta Ewenement).