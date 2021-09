Santana wspomina, gdy podczas koncertu w londyńskim Hyde Parku, Steve podszedł do niego i zasugerował, żeby nagrali tę piosenkę. "Powiedziałem: 'musimy to zrobić, ale zrobimy to bardzo seksownie, jak Hare Krishna, ale z congami'. Zagrałem mu to, na co odpowiedział: 'Słyszę to, Carlos. Masz rację.' Więc to właśnie zrobiliśmy.

"Carlos robi to, co ja próbowałem robić przez ostatnie pięćdziesiąt lat, czyli łączy elementy rocka, jazzu, folku i muzyki latynosko-afro-karaibskiej. Geniusz Carlosa bierze się w dużej mierze z cudownego połączenia muzyki rockowej z rytmami latynosko-kubańskimi. Grałem z Carlosem przy wielu okazjach w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat i jestem bardzo podekscytowany, że będę z nim jeszcze pracował" - mówi Winwood.

Poza "Whiter Shade of Pale", w sieci dostępne są jeszcze dwa utwory z nadchodzącego albumu - pierwszy singiel -"Move" z udziałem Roba Thomasa i Zaca Barnetta z American Authors oraz "She's Fire" z Diane Warren i G-Eazy.