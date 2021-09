Oficjalnego teledysku do nagrania, który wyreżyserował Dave Meyers, można spodziewać się wkrótce.

'My Universe' to kolejny singiel po 'Higher Power' zwiastujący nadchodzący album 'Music Of The Spheres' (premiera już 15 października).

Piosence towarzyszy klip z tekstem odręcznie napisanym przez muzyków obydwu formacji.