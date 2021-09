Niepublikowany wcześniej materiał video z koncertu, który odbył się w Madison Square Garden w Nowym Jorku wraz ze zremasterowanym dźwiękiem zostanie wydany w całości po raz pierwszy.

Główną atrakcją tego koncertu są niewydane wówczas wersje „The River” oraz „Sherry Darling”, koncertowe przeboje „Badlands”, „Born To Run” oraz „Thunder Road”. Nie mogło zabraknąć również coverów „Rave On” Buddy’ego Holly’ego oraz „Stay” Maurice’a Williamsa ze specjalnym udziałem Jacksona Browne’a, Toma Petty’ego oraz Rosemary Butler. Znany producent filmowy Jon Kilik, który współpracował z ekipą operatorską podczas koncertów No Nukes i napisał notatki do tego wydawnictwa mówi, że „magia wisiała w powietrzu”.

„Kilka lat temu zacząłem ponownie przeglądać nagrane archiwa z występami Bruce’a i zespołu z koncertów z 1979 roku” – powiedział Thom Zimny. „Szybko zdałem sobie sprawę, że były to najlepsze występy i filmy z legendarnych lat siedemdziesiątych, poświęciłem się wydobyciu pełnego potencjału tego materiału filmowego. Pracując jako główny reżyser i montażysta Bruce’a przez ostatnie 20 lat, mogę śmiało powiedzieć, że ten nowo zmontowany i zremiksowany 90-minutowy film jest perełką dla Bruce’a Springsteena & The E Street Band podczas ich najbardziej kreatywnego okresu artystycznego”.

„Lata siedemdziesiąte były złotym okresem w historii Bruce’a, a legendarne koncerty No Nukes z 1979 roku są największym dokumentem tej epoki, jaki kiedykolwiek mieliśmy” – powiedział Jon Landau. „Od początku do końca poziom energii jest transcendentny, a mistrzostwo sztuki i kunsztu muzyki rockowej budzi niesamowity podziw”.

Wydawnictwo ukaże się w trzech edycjach: 2 LP, 2 CD + DVD oraz 2 CD + BD.