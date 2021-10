Artystka urodziła się w tym mieście. Popularna w latach 60. i 70. ub. wieku Sobczyk została zapamiętana dzięki piosenkom takim jak "Mały książę", "Biedroneczki są w kropeczki", "O mnie się nie martw", "Trzynastego". Jak zaznaczyła dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie Zakia Cieślicka-Majka, "podstawowym celem naszego przedsięwzięcia jest popularyzacja jej twórczości".

"Każdy wykonawca zaprezentuje dwie piosenki polskie z lat 60., 70. i 80. XX wieku, w tym jedną z repertuaru Katarzyny Sobczyk" - powiedziała w poniedziałek PAP dyrektorka.

Organizowany od kilku lat przez samorząd Tyczyna festiwal adresowany jest do solistów i zespołów wokalnych. Rywalizują oni w dwóch kategoriach wiekowych; od 10 do 15 lat oraz od 16 lat wzwyż. Każdego roku bierze w nim udział 60-70 wykonawców z całej Polski. Zaplanowana na 23-24 października impreza w razie obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią odbędzie się w formie online

Katarzyna, a właściwie Kazimiera Sobczyk urodziła się 21 lutego 1945 r.; była najmłodsza z czworga rodzeństwa. Mieszkała w Tyczynie i w pobliskiej Hermanowej. Rodzinne strony opuściła mając niewiele ponad trzy lata. Zamieszkała w Sianowie, a później w Koszalinie.

Na wakacje do Tyczyna

Do Tyczyna przyjeżdżała na wakacje, a potem także wielokrotnie na koncerty. Po raz pierwszy koncertowała na początku lat 60. Nie dotarła na swój ostatni występ w tym mieście. Była już wtedy chora; w drodze do rodzinnego miasta poczuła się źle i musiała zrezygnować z dalszej podróży.

Debiutowała w 1961 r. w Koszalinie; występowała jako wokalistka miejscowego zespołu Biało-Zieloni. Dwa lata później z sukcesem wystąpiła na II Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Od 1964 do 1972 r. koncertowała z grupą Czerwono-Czarni, swoim mężem Henrykiem Fabianem Sawickim oraz zespołem Wiatraki. W 1979 r. wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie nagrała dwie płyty. Do kraju wróciła w 2008 r.

Na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opole dwukrotnie zdobywała pierwszą nagrodę; w 1964 r. za przebój "O mnie się nie martw", a w 1965 r. za utwór "Nie wiem czy warto". Z kolei w 1966 r. za piosenkę "Nie bądź taki szybki Bill" otrzymała nagrodę Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji. W 1967 r. wyróżniona ją nagrodą publiczności za piosenkę "Trzynastego".

W swojej karierze wylansowała także m.in. "Był taki ktoś", "To nie grzech", "Cztery maki". Współpracowała m.in. z Ryszardem Poznakowskim, Jerzym Matuszkiewiczem, Januszem Kondratowiczem.

Zmarła 28 lipca 2010 r.