Dave zabiera słuchaczy w osobistą podróż z 12 skrupulatnie dobranymi piosenkami z różnych gatunków i epok, w tym utworami Neila Younga, Boba Dylana, PJ Harvey, Charliego Chaplina, Cat Power i Marka Lanegana. Niedopatrzeniem byłoby nazwanie „Imposter” zwykłym albumem. To raczej opowieść pełna piosenek, których Dave Gahan & Soulsavers słuchali, które studiowali i którym dali nowe życie. Wszystkie utwory mają dla Dave’a głębokie znaczenie, czyniąc „Imposter” odzwierciedleniem jego drogi – historią opowiedzianą przez innych, ale przy pomocy własnego głosem.

„Kiedy słucham głosów i piosenek innych ludzi – co ważniejsze, sposobu, w jaki je śpiewają i interpretują słowa – czuję się jak w domu”, wyznaje Dave Gahan. „Utożsamiam się z tym. Koi mnie to bardziej niż cokolwiek innego. Na płycie nie ma ani jednego wykonawcy, który by mnie nie poruszył”. Dodaje również: „Wiem, że stworzyliśmy coś wyjątkowego i mam nadzieję, że inni to poczują, a [album] zabierze ich w małą podróż – zwłaszcza tych, którzy od lat kochają muzykę”.

Metal Heart

Pierwszym przedsmakiem „Imposter” będzie singiel „Metal Heart”. Napisana przez Chan Marshall (Cat Power) i wydana po raz pierwszy w 1998 roku, odnowiona wersja „Metal Heart” Dave’a i Soulsavers ukaże się już w ten piątek, 8 października.

W przeciwieństwie do poprzednich albumów Dave’a Gahana i Soulsavers, które były transatlantyckimi współpracami, „Imposter” zostało nagrane na żywo z dziesięcioosobowym zespołem w słynnym Shangri-La Recording Studio w Malibu w listopadzie 2019. Pozwoliło to nie tylko na intymną współpracę, ale także na stworzenie przestrzeni, by tchnąć nowego ducha w wybrane utwory. W wywiadzie z Chrisem Blackiem Dave zaznaczył: „był to pierwszy raz, kiedy wszyscy byliśmy w jednej przestrzeni. Mieliśmy sporo szczęścia… Codzienne przyjazdy do Shangri-La były magiczne. Piliśmy kawę, wchodziliśmy [do studia] i zaczynaliśmy pracę”.