Większość z nich (dziewięciu) wykona Koncert Fortepianowy e-moll op. 11, tylko trzy osoby zdecydowały się na zagranie Koncertu fortepianowego f-moll.

Przesłuchania finałowe rozpoczną się w poniedziałek w Filharmonii Narodowej, o godz. 18 występem Kamila Pacholca, tego dnia wystąpi również Chińczyk Hao Rao, Japończyk Kyohei Sorita oraz Włoszka Leonora Armellini. Wszyscy pianiści wykonają Koncert fortepianowy e-moll op. 11 Fryderyka Chopina.

Drugiego dnia przesłuchań wystąpi Eva Gevorgyan reprezentująca Rosję i Armenię i reprezentujący Kanadę JJ Jun Li Bui. Oboje wykonają Koncert Fortepianowy e-moll op. 11, a Martin Garcia Garcia z Hiszpanii i Rosjanin Alexander Gadjiev zaprezentują Koncert fortepianowy f-moll op. 21

W środę wystąpią Aimi Kobayashi z Japonii, Polak Jakub Kuszlik i Bruce Liu z Kanady, którzy zagrają Koncert Fortepianowy e-moll op.11. Hyuk Lee z Południowej Korei wykona Koncert fortepianowy f-moll op. 21.

Do finału konkursu, tak jak do poprzednich etapów zakwalifikowano więcej uczestników, niż dopuszcza to regulamin. W ocenie dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artura Szklenera, "dla nas wszystkich jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ będziemy mieli możliwość posłuchania większej palety interpretacyjnej wykonań koncertów chopinowskich". "To poważnie wyzwanie, bo wielu pianistów nie często wykonuje utwory z orkiestrą na scenie, zdarzało się w historii konkursu, że niektórzy uczestnicy wykonywali po raz pierwszy utwory z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej" - przypomniał. Jednym z pianistów, którzy po raz pierwszy grali koncert z orkiestrą był laureat Konkursu Chopinowskiego w 1980 r., członek obecnego jury Dang Thai Son. Otrzymał on również w 1980 r. nagrodę specjalną, właśnie za wykonanie koncertu.

Szklener powiedział, że "koncerty Chopina są jego szczególnymi kompozycjami, to ostatnie utwory napisane przed jego wyjazdem z Warszawy. Pokazują z jednej strony głębię i liryzm jego twórczości, a z drugiej strony aspekt wirtuozowski. Są to koncerty w stylu brillante, dające możliwość przekazania pełnej jasności, radości wykonania pianisty".

Róża Światczyńska, która komentuje konkurs w studiu Programu Drugiego Polskiego Radia powiedziała PAP, że ma wrażenie, że rozrzut gustów i kryteria, jakimi posługiwało się jury w tym konkursie, na tym etapie, jest dość szeroki. "Skoro znajdujemy w finale tak skrajnie różne osobowości, jak wizjoner, romantyczny wichrzyciel Alexander Gadjiev, reprezentujący Włochy i Słowenię, a na drugim biegunie ognisty Hiszpan Martin Garcia Garcia, bardzo barwny pianista, obdarzony spontaniczną osobowością, którego interpretacje bardzo często wykraczają poza kanony wykonawcze i ogólnie przyjęte wzorce, widać, że jury zależało na tym, by i takie i takie osobowości mogły mieć swoją szansę w finale i jestem bardzo ciekawa, jak zaprezentują się w koncertach z orkiestrą" - wyjaśniła.

Komentując obecność w finale Polaków Kamila Pacholca i Jakuba Kuszlika, oceniła, że nie to jest zaskoczeniem, bo obaj zagrali bardzo dobrze. "Cieszę się bardzo, że grają w finale, będę trzymać za nich kciuki. Mam nadzieję, że uda im się zająć jak najwyższe miejsce" - życzyła pianistom.

Podczas Koncertu Laureatów, w czwartek 21 października w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, prezes Polskiego Radia wręczy nagrodę za najlepsze wykonanie mazurków Chopina. To wyróżnienie jest przyznawane przez publicznego nadawcę radiowego już od I Konkursu - w 1927 r.

XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października.