- Wszyscy jesteśmy ważniakami (big shots) w swoich historiach - wyjaśnia wokalista, gitarzysta i współzałożyciel The Lumineers, Wesley Schultz. - Tymczasem ostatnie 18 miesięcy nauczyło nas pokory. Klip zainspirowany jest latami 90. i opowieściami z teledysków, które oglądaliśmy na MTV.

„Brightside” to pierwsze wydawnictwo The Lumineers od ponad dwóch lat i najbardziej spontaniczne, radosne muzyczne przedsięwzięcie w historii zespołu. Premierę płyty wyznaczono na 14 stycznia.

Za produkcję krążka „Brightside” odpowiada wieloletni współpracownik The Lumineers, Simone Felice. Współproducentem oraz inżynierem dźwięku, który odpowiadał również za miks został David Baron. Materiał powstał podczas dwóch sesji zimą i wiosną 2021 roku w należących do Barona studiach Sun Mountain w Boiceville, w Nowym Jorku. Zestaw wypełnia dziewięć utworów, do których współzałożyciele Wesley Schultz i Jeremiah Fraites zaprosili wspierających ich podczas koncertów muzyków Byrona Isaacsa i Lauren Jacobson, a także uznaną chórzystkę Cindy Mizelle (Bruce Springsteen, Dave Matthews Band), Jamesa Felice’a z The Felice Brothers oraz wziętą autorkę piosenek, Dianę DeMuth.