Ta nasycona symboliką historia, nawiązująca do kultowej powieści Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, stanowiła inspirację do stworzenia 18 kompozycji. Oprócz muzycznych ilustracji do książki, Tęskno nagrało specjalny singiel „Wysoko”, oddający atmosferę opowieści. Minialbumu z soundtrackiem można słuchać od 13 października na Empik Music.

Kultowa baśń opowiedziana na nowo

„Mała Księżniczka” Karoliny Lewestam to historia o odkrywaniu najważniejszych wartości w życiu: przyjaźni, szczęścia, wrażliwości, zrozumienia dla innych i akceptacji dla siebie. Książka wydana zostanie 13 października, jednocześnie w kilku formatach: fizycznym (Wydawnictwo W.A.B.), cyfrowym oraz jako produkcja oryginalna Empik Go, zilustrowana muzyką Tęskno.

– Bardzo ucieszyła mnie propozycja skomponowania ścieżki dźwiękowej do audiobooka „Mała Księżniczka”. Pisanie muzyki, a potem nagrania z fortepianem, fletem poprzecznym i smyczkami dały mi wiele radości i satysfakcji. Książkę Karoliny Lewestam przeczytałam z zapartym tchem. Byłam pod ogromnym wrażeniem historii i sposobu, w jaki autorka polemizuje z francuskim pierwowzorem – podkreśla Joanna Longić, stojąca za projektem Tęskno.

Muzyczne ilustracje

Muzyka autorstwa Joanny Longić zabiera słuchacza w świat pełen mroku i tajemnicy, w którym na końcu pojawia się radość, piękno i nadzieja. Projekt promowany jest singlem „Wysoko”, do którego powstała animacja wykorzystująca ilustracje autorki książki i scenariusza, Karoliny Lewestam. Klip stworzył Jarek Mankiewicz ze studia Czwarta Rano.

– Singiel „Wysoko” opowiada o pragnieniu wyjścia poza swoje marzenia, ośmieleniu się na jeszcze więcej niż do tej pory. W utworze wcielam się w postać tytułowej księżniczki, śpiewając jej głosem. Akcja rozgrywa się w momencie, kiedy żegna swoją planetę i decyduje się odlecieć z wcześniej widzianym stadem ptaków – wystarczy tylko, że zaczeka aż pojawi się znowu na horyzoncie. Ten moment oczekiwania, wielkiej niepewności i jeszcze większej nadziei na lepszy świat zwiastuje, że bohaterka odnajdzie swoje miejsce w każdej napotkanej rzeczywistości – dodaje Joanna Longić.

Pierwszy taki projekt Tęskno

Tęskno od 2019 r. pozostaje projektem solowym Joanny Longić. Wyróżnia się natychmiast rozpoznawalnym brzmieniem, w którym klasyczne instrumentarium łączy się z subtelną elektroniką i poetyckimi tekstami. Tęskno to laureat m.in.: nagrody Mateusza radiowej Trójki oraz Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego. Projekt ma na koncie występy na największych scenach w kraju i za granicą, m.in.: Primavera Sound Barcelona, Open’er Festival, Colours Of Ostrava, OFF Festival Katowice czy Męskie Granie. Ścieżka dźwiękowa do „Małej Księżniczki” to pierwsze tego typu przedsięwzięcie Tęskno.

Nowoczesna opowieść nie tylko dla dziewczynek

Premierowe wydanie „Małej księżniczki” pozwala czytelnikom na nowo odkryć kultową powieść i zawartą w niej ponadczasową mądrość. Książka Karoliny Lewestam wzrusza i inspiruje. Pomaga w oswojeniu całej palety emocji i podpowiada, jak decydować o sobie, słuchać własnego głosu oraz wybierać w życiu relacje, które są dla nas dobre. Audiobook czytany przez Maję Ostaszewską jest dostępny od 13 października