Kilka minut po 2 w nocy jurorzy zeszli po schodach filharmonii, by ogłosić zebranym dziennikarzom swój werdykt. Dyrektor konkursu Artur Szklener powiedział, że obradowano wyjątkowo długo, ponieważ niełatwo było podjąć decyzję.

Laureat pierwszego miejsca - Bruce (Xiaoyu) Liu z Kanady - mówił po ogłoszeniu werdyktu: Nie wiem co powiedzieć. Tyle emocji... Jestem zaszczycony tą nagrodą. Dziękuję jurorom i mojej rodzinie. Konkursy pomagają muzykom rozwijać się. Niektórzy mówią, że konkursy są nie dobre dla muzyków, ale mnie one inspirują. Jeśli masz pasję do czegoś po prostu to rób. Nie patrz na innych, na to co mówią i myślą. Podążaj za tym, co uważasz za dobre dla siebie. Na swojej drodze zawsze napotkasz porażki, problemy i negatywne osoby, w takich momentach, musisz podążać dalej i nie poddawać się - powiedział laureat PAP po zagraniu koncertu finałowego.

Bruce (Xiaoyu) Liu - kim jest?

Bruce (Xiaoyu) Liu urodził się 8 maja 1997 r. w Paryżu, ukończył Konserwatorium Muzyczne w Montrealu w klasie Richarda Raymonda, a obecnie kontynuuje naukę pod kierunkiem Dang Thai Sona. Współpracował z takimi zespołami, jak orkiestry symfoniczne Cleveland i Montrealu, Orkiestra Filharmonii Izraelskiej, Orchestra of the Americas, Camerata Jerusalem, dał serię koncertow z China NCPA Orchestra.

Ostatnio odbył też dwa tournees po Chinach z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Ukrainy i Orkiestrą Symfoniczną Lwowskiej Filharmonii Obwodowej, występując m.in. w pekińskich National Centre for the Performing Arts i Concert Hall oraz Oriental Arts Center w Szanghaju, a także z Orchestre Lamoureux w Salle Gaveau. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. w Sendai, Montrealu, Viseu i Tel Awiwie.

Alexander Gadjiev i Kyohei Sorita zajęli drugie miejsce

Drugie miejsce w Konkursie Chopinowskim zajęli ex aequo Alexander Gadjiev reprezentujący Włochy i Słowenię oraz Kyohei Sorita z Japonii. Laureatem trzeciego miejsca jest Martin Garcia Garcia z Hiszpanii, czwartą nagrodę otrzymali ex aequo Japonka Aimi Kobayashi oraz Polak Jakub Kuszlik. Na piątym miejscu uplasował się Leonora Armellini z Włoch, a szóste miejsce zajął JJ Jun Li Bui reprezentujący Kanadę.

Za najlepsze wykonanie sonaty nagrodzono Alexandra Gadjieva, nagrodę ufundował Krystian Zimerman. Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków otrzymał Jakub Kuszlik zaś laureatem nagrody ufundowanej przez Filharmonię Narodową za najlepsze wykonanie koncertu został Martin Garcia Garcia.

Zwycięzca konkursu otrzyma 40 tys. euro od Prezydenta RP. Dostanie również 500 tys. jenów (ok. 17 tys. zł) od Prezydenta Miasta Hamamatsu. Ponadto Filharmonia Narodowa gwarantuje nagrodę 5 tys. euro za najlepsze wykonanie koncertu.

Fundatorem nagrody za drugie miejsce w wysokości 30 tys. euro jest Marszałek Sejmu RP, zaś kwota 20 tys. euro za trzecie miejsce pochodzi od Prezesa Rady Ministrów. Laureatom pierwszych trzech miejsc na podium przysługują medale: złoty, srebrny i brązowy. Laureaci czwartego, piątego i szóstego miejsca otrzymają odpowiednio nagrody: 15 tys. euro (ufundowane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu), 10 tys. euro (ufundowane przez Ministra Spraw Zagranicznych) i 7 tys. euro wyznaczone przez Prezydenta m.st. Warszawy. Pozostałym finalistom zostaną przyznane wyróżnienia po 4 tys. euro.

Z kolei na najmłodszego z finalistów czeka nagroda 10 tys. złotych i 100 euro ufundowane przez Zbigniewa Kaszubę. Nagroda Filharmonii Narodowej za najlepsze wykonanie koncertu to 5 tys. euro, tyle samo co nagroda Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, zaś nagroda za najlepsze wykonanie sonaty - 10 tys. euro.

Koncerty laureatów odbędą się w czwartek w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, a w piątek i sobotę w Filharmonii Narodowej.