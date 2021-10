„OK Boomer!” jest kolejnym utworem zapowiadającym dwupłytowy album Fisz Emade Tworzywo zatytułowany “Ballady i protesty”. Premiera krążka odbędzie się 29 października 2021 roku.

Reklama

Tak o singlu „OK Boomer!” mówi Bartek Fisz Waglewski:

- Utwór „OK Boomer!” kończy naszą podwójną płytę „Ballady i Protesty”. To ironiczne spojrzenie na pewne nieodwracalne zmiany, które zachodzą na terenie starzejących się organizmów i rozumów. To rozgadany utwór pełny czarnego humoru o zmianie pokoleniowej, ale i o protekcjonalnym wtrącaniu się w sprawy młodych. Trochę też o języku, który tak szybko się wulgaryzuje, no ale przede wszystkim to autoironiczna opowieść o kryzysie wieku średniego. Słowo „boomer” pierwszy raz usłyszałem od swojego syna. Chociaż zmienia ono znaczenie, myślę, że dość trafnie określa mądrali, którzy wypowiadają się o świecie młodych. Paradoksalnie to tekst także o poczuciu odrzucenia, o wykluczeniu, które starsze pokolenia odczuwają często dość drastycznie. Utwór nie trafi raczej na radiowe playlisty, bo jest za długi (ponad 8 minut) i zawiera słowa uznawane powszechnie za wulgarne, ale zdecydowaliśmy się zaprezentować go przed premierą płyty, bo jest dla nas ważny i nie bez powodu zamyka całość.