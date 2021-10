Na potrzeby akcji popowa gwiazda przygotowała swoją wersję „All You Need Is Love” z repertuaru The Beatles. Dochód z singla Katy Perry zasili organizację Baby2Baby.

Pomysłodawcami są dyrektor kreatywny Gap, Len Peltier i uznany filmowiec, Mark Romanek, którzy tworząc projekt „All Together Now” chcą podkreślić siłę muzyki i opowieści, które dają poczucie radości, miłości i zbliżają ludzi. Dokładnie tak jak kultowa piosenka „All You Need is Love”, która zainspirowała całą kampanię.

The Beatles opublikowali „All You Need is Love” w 1967 roku, dwa lata przed powstaniem firmy Gap w 1969 roku.

- Muzyka i kultura zawsze były częścią dziedzictwa Gap - mówi szefowa marketingu, Mary Alderete. - Kiedy Gap otworzył pierwszy sklep w 1969 roku, sprzedawał jeansy i starannie wybrane płyty. Wtedy też powstało główne założenie firmy: rób coś więcej niż sprzedawaj ubrania. Jesteśmy zachwyceni, że udaje się wciąż realizować tę misje i to we współpracy ze światowa gwiazdą i popkulturową ikoną, Katy Perry. Razem możemy pomóc dzieciom w świątecznym okresie.