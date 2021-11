Album „Pure Chants” ukaże się na CD oraz Blu-rayu z dźwiękiem w systemie Dolby Atmos. W pre-orderze można już zamówić także limitowany box z ekskluzywnymi gadżetami: koszulką, kalendarzem, plakatem i zeszytem zawierającym teksty utworów.

Gregorian to projekt, który istnieje tak długo, że stał się odrębnym gatunkiem muzycznym. Jego początki sięgają roku 1999, kiedy ukazał się album „Masters Of Chant”. Chór powstał z inicjatywy Franka Petersona, który jako producent pracował z takimi artystami jak Sarah Brightman, Enigma, Justin Timberlake, Andrea Bocelli, Paul Stanley (Kiss), Backstreet Boys, Alannah Myles, José Carreras, Tom Jones, Placido Domingo, Errol Brown, Ofra Haza, Josh Groban, Marky Mark i Sandra.

Dalsza część historii Gregorian to 18 albumów, 10 milionów sprzedanych egzemplarzy, złote i platynowe płyty w 24 krajach i ponad 1000 koncertów, które zobaczyło 2,6 miliona osób.

W styczniu 2022 roku Gregorian wyruszą na europejską trasę koncertową w ramach której zagrają 25 koncertów i odwiedzą cztery miasta w Polsce:

27.01.2022 - Kraków

28.01.2022 - Zabrze

29.01.2022 - Warszawa

30.01.2022 - Gdańsk

1. My Little Welsh Home

2. Kyrie Victoria

3. Waiting for Life

4. Pie Jesu (ft. Narcis)

5. Miserere Mei, Deus

6. Ode To Joy

7. In Trutina

8. Ameno

9. She Moved Through The Fair

10. Kyrie XI, A

11. Bailero ft. Narcis

12. Adoramus Te Christe

13. Gamenni Kardia (There Are Stars)

14. Beata Viscera

15. The Sound Of Silence (Pure Version)

16. Non Nobis Domine