Wśród dotychczas ogłoszonych artystów znaleźli się między innymi Dua Lipa, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Martin Garrix, The Chemical Brothers, Jessie Ware, Cigarettes After Sex czy Michael Kiwanuka.

Reklama

Festiwal odbędzie się w Gdyni na Lotnisku Kosakowo, pomiędzy 29 czerwca a 2 lipca 2022.

YEARS & YEARS

6 lat po wydaniu debiutu Years & Years, Olly Alexander uznawany jest za jednego z najbardziej nowoczesnych współczesnych artystów popowych. Dzięki dwóm świetnym albumom otrzymał 6 nominacji do BRIT Awards i wyprzedał międzynarodowe trasy. W trakcie tej artystycznej drogi stał się również pokoleniowym głosem w najważniejszych dyskusjach na temat zdrowia psychicznego oraz mniejszości seksualnych. Muzyka Years & Years, która do dziś zanotowała blisko 4,5 miliarda streamów, jest doskonałą, odświeżającą mieszanką popu, R&B i elektroniki. A poprzez kwestionowanie powszechnego wyobrażenia o tożsamości i seksualności twórczość projektu poszerza granice społecznej świadomości. Premierę trzeciego albumu "Night Call" zapowiedziano na styczeń 2022 roku. Wydawnictwo będzie pierwszą płytą Years & Years jako solowego projektu Olly'ego Alexandra.

ROYAL BLOOD

Po imiennym debiucie (2014) i "How Did We Get So Dark?" (2017), wydany w tym roku "Typhoons" stał się trzecim albumem Royal Blood z rzędu, który trafił na szczyt zestawienia w UK, lądując również w pierwszej dziesiątce w USA, Kanadzie, Belgii, Holandii czy Szwajcarii. Dziś grupa ma na swoim koncie między innymi BRIT Award dla najlepszej brytyjskiej grupy, nominację do prestiżowej Mercury Prize i ponad 2 miliony sprzedanych płyt. Mike Kerr i Ben Thatcher kontynuują swoją ścieżkę, która z każdym kolejnym krokiem umacnia ich status jako jednego z najważniejszych rockowych zespołów ostatniej dekady. Jednocześnie chwaleni są za to, że dodając wciąż świeże elementy do swojej twórczości, nie tracą pierwotnej energii, która na samym początku drogi skupiła wokół nich niezwykle zaangażowanych fanów