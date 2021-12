"The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows" - tak pięknie zatytułowany jest trzeci solowy album Damona Albarna. Muzyk znany jest z wielu projektów - do najsłynniejszych należą tu oczywiście Gorillaz oraz Blur, ale byłoby ogromnym uproszczeniem, gdybyśmy dokonania artystyczne sprowadzali tylko do tych nazw.

Płyta ukazała się 12 listopada i spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony fanów i krytyki.

"The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows' pierwotnie miał być orkiestrowym utworem zainspirowanym krajobrazami Islandii. w 2020 r. Albarn powrócił do tworzenia muzyki w trakcie lockdownu i rozwinął dzieło do 11 utworów, które eksplorują tematy kruchości, utraty, wyłaniania się i odrodzenia. Rezultatem jest panoramiczna kolekcja piosenek, w których Albarn występuje jako narrator historii. Tytuł albumu został zaczerpnięty z wiersza Johna Clare'a „Miłość i pamięć”.