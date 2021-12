Niedawno w sieci ukazało się nowe live video zapowiadające koncert MTV Unplugged, „Love For Sale”.

„Love For Sale” to już piąty klip promujący wspólny album Tony’ego Bennetta i Lady Gagi, który miał swoją oficjalną premierę na antenie MTV. Klip „I Get A Kick Out Of You”, który zadebiutował w sierpniu, jest nominowany do Grammy w kategorii Najlepszy teledysk. „Love For Sale” to album-hołd dla Cole’a Portera.

W 2022 Paramount+ zaplanowało premierę dokumentu „The Lady and The Legend”.