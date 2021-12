To pierwszy singiel zapowiadający album „Ooutlanders”. Drugim z ośmiu singli będzie utwór „The Cruellest Goodbye”, w którym na gitarze zagrał Al Di Meola. Jego premiera zaplanowana jest na 28 stycznia 2022. Singiel ukaże się na limitowanym 7-calowym winylu, który można zamówić na stronie Tarji.

Reklama

Jak donosi Tarja pracując nad „Ooutlanders” pragnęła stworzyć coś niezwykłego: album łączy chłodne elektroniczne bity z jej emocjonalnym, klasycznie wyszkolonym głosem i wyjątkowymi gitarami. Te trzy elementy są stałe i równoważne we wszystkich kompozycjach. Premiera piosenki „Closer to The Sky” rozpocznie serię publikacji 8 utworów, poprzedzających pełnowymiarowy album. Każda kompozycja przedstawia wyjątkowego gitarzystę. W nagraniu albumu udział wzięli Al Di Meola, Joe Satriani, Jennifer Batten, Steve Rothery, Mike Oldfield, Walter Giardino, Ron „Bumblefoot” Thal, Vernon Reid, Trevor Rabin i Marty Friedman.

W „Closer to the Sky” na gitarze zagrał Trevor Rabin, znany jako gitarzysta Yes, a także kompozytor muzyki do hollywoodzkich hitów filmowych.