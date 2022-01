Tytuł singla nie jest przypadkowy. Helena to imię córeczki Igo, która przyszła na świat pod koniec 2021 roku. Wiadomość o dziecku była dla Igo i jego żony wyjątkowa. Mogłoby się wydawać, że zamknięcie w niespełna 4 minutowym utworze emocji, które tak trudno jest wyrazić będzie niemożliwe. A jednak! Igo się to udało, i zrobił to w sposób fenomenalny. Doskonale opowiedział najpiękniejszą historię swojego życia, która wzrusza do łez.

Utwór przeszedł wiele metamorfoz i miał wiele rozpoczętych tekstów. Za każdym razem kiedy wydawało nam się że już to mamy, wyczuwałem że warto jeszcze poczekać, że w moim życiu wydarzy się coś jeszcze, co nada utworowi emocjonalnego blasku. Doskonale pamiętam moment, w którym dowiedziałem się, że moja żona jest w ciąży. To był zdecydowanie ten moment. W ciągu kilku godzin miałem skończony zupełnie nowy tekst, który po prostu ze mnie wypłynął. To są te momenty, za które kocham sztukę - momenty prawdziwej szczerości. Premiera ma miejsce dokładnie miesiąc po narodzinach małej. Przypadek? Nie chcę wierzyć w takie przypadki. – mówi Igo.

Za muzykę do utworu odpowiedzialni są Bartosz Dziedzic i Aleksander Krzyżanowski – autorzy ostatniego hymnu Męskiego Grania.