W wieku 78 lat zmarła Ronnie Spector, liderka popularnej w latach 60. amerykańskiej żeńskiej grupy The Ronettes, która wylansowała takie przeboje jak "Be My Baby", "Baby I Love You" i "Walkin' in the Rain". Jak poinformował jej rodzina, artystka zmarła po krótkiej walce z rakiem.

Grupa The Ronettes swymi melodyjnymi i wpadającymi w ucho utworami zapoczątkowała erę żeńskich zespołów wykonujących muzykę pop. Zyskała dużą popularność nie tylko w USA, ale i w Europie. Reklama "Be My Baby" Szczególną popularność zyskała piosenka "Be May Baby", którą wykorzystał m. in. reżyser Martin Scorcese w swoim filmie z 1973 r. "Ulice nędzy". Artystki odbyły tournée m. in. w Wielkiej Brytanii razem z zespołem The Rolling Stones i zaprzyjaźniły się z członkami zespołu The Beatles. Grupa rozpadła się w 1967 r.