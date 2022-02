Dziś australijski producent dzieli się premierowym singlem "Say Nothing" z udziałem MAY-A.

"Praca z Flume'm nad "Say Nothing" była naprawdę niesamowitym doświadczeniem" - mówi MAY-A. "Jestem wielką fanką Harleya, więc to niewiarygodne, że mogę tworzyć muzykę z kimś, kogo podziwiam i od kogo mogę się tak wiele nauczyć. Jego proces twórczy jest naprawdę inspirujący i cieszę się, że mogłam być jego częścią”.

Na albumie pojawia się wielu gości, a lista obejmuje zarówno nowe, jak i znane nazwiska z całego świata - wschodzącą gwiazdę z USA Caroline Polachek, brytyjską ikonę Damona Albarna, Hiszpankę Virgen Marię, Francuzkę Oklou i Australijkę Kučka.