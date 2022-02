„Por Su Amor” to hiszpańskojęzyczna wersja piosenki „For Her Love” z ostatniego albumu Stinga „The Bridge”. Nagranie zainspirowane wizytami w bajecznej Kalifornii Dolnej izarejestrowane zostało podczas niedawnego pobytu Anglika w Cabo San Lucas w Meksyku.

Hiszpańskie słowa napisał nominowany do Grammy autor piosenek i producent Martin Kierszenbaum - współautor „For Her Love” oraz współproducent płyty „The Bridge”. W „Por Su Amor” gościnnie w chórkach śpiewa Hannah Brier. Na gitarze zagrał Dominic Miller, a na klawiszach Martin Kierszenbaum.

Album „The Bridge” został napisany w trakcie pandemii. Sting opowiada na nim o osobistych stratach, zakłóceniach, zamknięciu oraz nadzwyczajnej sytuacji społecznej i politycznej.