Płyta „Floating On A Dream” ukaże się 20 maja 2022 roku. Za produkcję dzieła odpowiada laureat Grammy Shooter Jennings, (Brandi Carlile, Tanya Tucker, American Aquarium), a miksami zajęła Trina Shoemaker (Brandi Carlile, Queens Of The Stone Age, Sheryl Crow). Na albumie przebijają się fascynacje Kaplana amerykańskim zachodem i jego refleksje nad kalifornijskimi korzeniami.

W 11 utworach słychać country, bluesa, soul, plemienną perkusję i odrobinę muzyki gospel, przeplatane akustycznym rockiem. Teksty poświęcone są takim tematom jak moralność czy poszukiwanie znaczenia w życiu. Całość spaja niesamowity głos Kaplana, którego skala rozszerza się od falsetu do głębokich basowych tonów.

- Moja droga miała wiele zakrętów. Czasem była to walka, ale ukończenie tego albumu to dla mnie wielki krok w kierunku stania się takim artystą, jakim mam nadzieję zostać - podsumowuje Avi Kaplan. - Długo czekałem, by dać światu moją muzykę i przedstawić siebie przez tę muzykę. Czas, by to marzenie, na którym dryfuję, stało się rzeczywistością.

Avi Kaplan w ramach promocji „Floating On A Dream” 3 kwietnia wystąpi w warszawskiej Proximie, a dzień później, 4 kwietnia w klubie Kwadrat w Krakowie.