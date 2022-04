W nowych, koncertowych aranżacjach usłyszymy trzy single z debiutanckiego albumu Michała Szczygła: „Spontan”, „To będzie dobry dzień” oraz „Jakby co”.

Reklama

Pomysł na sesję w takiej formule zrodził się w głowie Michała podczas nagrywania klipu do utworu „Spontan”: - Już na planie klipu marzyliśmy, aby zarejestrować sesję live w spektakularnej lokalizacji, możliwie wysoko, najlepiej z głową w chmurach ;) – wspomina Michał Szczygieł.

Zdjęcia do Sky Session zostały zrealizowane 21 lutego 2022 r. w Skyfall Warsaw – na 46 piętrze jednego z najwyższych wieżowców w Warszawie. Twórcom zależało, by uchwycić miasto w różnych świetlnych sekwencjach. Każdy utwór został zarejestrowany w innej porze dnia, od świtu do nocy, co było dużym reżyserskim wyzwaniem. W zrealizowaniu tego zadania pomógł smartfon Samsung Galaxy S22 Ultra, który pełnił na planie rolę głównej kamery.