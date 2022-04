Premiera filmu „Top Gun: Maverick” w kinach już 27 maja.

Utwór został napisany specjalnie do filmu i będzie go można usłyszeć w różnych momentach dzieła. Za produkcję nagrania „Hold My Hand” odpowiadają Lady Gaga i BloodPop, których wspomagał Benjamin Rice. Ponadto, filmowa wersja piosenki wzbogacona została o produkcję i aranżację Harolda Faltermyera i Hansa Zimmera.

Dla Lady Gagi „Hold My Hand” to powrót do piosenek filmowych. Przypomnijmy bowiem, że gwiazda odpowiadała za utwory, które znalazły się na soundtracku „Narodzin gwiazdy” (2018). Ścieżka muzyczna zapewniła artystce Oscara, dwie nagrody Grammy, statuetkę BAFTA, Złoty Glob oraz wyróżnienie Critics' Choice.

Przed premierą „Hold My Hand”, Lady Gaga zwiastowała nadchodzący singiel, publikując w mediach społecznościowych fragment tekstu.