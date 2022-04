Reklama

Jakie to uczucie kiedy zdajesz sobie sprawę, że to co robisz artystycznie zajęło Ci ćwierć wieku?

– To zajęło mi praktycznie całe życie. Jestem człowiekiem po tzw. magicznej czterdziestce i gram od 5 roku życia, więc to jest już 35 lat życia z akordeonem, z muzyką. Mój tato był takim zapalnikiem jeżeli chodzi o muzykę u nas w rodzinie. Moja siostra również gra na fortepianie, prowadzi chóry. Tata grał na saksofonie, klarnecie i innych instrumentach. Tylko mama była w domu normalna, więc ten balans był zachowany. Rzeczywiście to jest 35 lat przygody z muzyką, to jest droga życiowa, sposób na życie – mówi Marcin Wyrostek.

Marcin Wyrostek – koncert jubileuszowy

– Teraz właśnie świętuję! Z przyjaciółmi, z orkiestrami, z którymi miałem przyjemność występować, będzie mnóstwo gości: Kuba Badach, Kayah, Stasiu Soyka, Magda Steczkowska, Viki Gabor. Bacznie wspominamy, celebrujemy te wszystkie wydarzenia z 35 lat przygody z muzyką. Koncerty będą w Warszawie, Katowicach i Gdyni – dodaje Wyrostek.

Marcin Wyrostek – Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jeleniej Górze, Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie akordeonu prof. Joachima Pichury, obecnie wykładowca macierzystej uczelni w Instytucie Jazzu. Członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Akordeonistów.