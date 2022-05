Dzieło zawiera zrealizowane we współpracy z innymi artystami nowe wersje utworów z bogatego katalogu Neneh. Z okazji zapowiedzi płyty, ukazał się cover „Manchild”, który zaśpiewała Sia.

„The Versions” zawiera 10 przeróbek utworów Neneh Cherry, wykonanych przez artystów, którzy są osobiście związani ze szwedzką gwiazdą i jej muzyką.

- Neneh była moją ulubioną artystką odkąd pojawiła się na scenie - mówi Sia. - Oszczędzałam kieszonkowe na czerwone buty Fila i marzyłam, że pewnego dnia się spotkamy. Kiedy po dwudziestce zmagałam się ze swoim zdrowiem psychicznym, w jakiś sposób trafiłam do domu Neneh, gdzie się mną bardzo zaopiekowano i gdzie byłam traktowana jak jedno z ich dzieci. W czasie próby samobójczej zadzwoniłam do jej męża, który jako niesamowity producent też był moim mentorem. Rodzina Neneh obdarzyła mnie miłością, o jakiej mogłam tylko marzyć. Jestem im winna ogromne podziękowania. Zaśpiewałabym dla nich „a-b-c”, gdyby tylko poprosili. Neneh, moja pierwsza królowo, Cameron mój bonusowy tato, kocham was na zawsze!

Lista utworów:

1. Buffalo Stance (Robyn feat. Mapei)

2. Manchild (feat. Sia)

3. Woman (feat. ANOHNI)

4. Buddy X (feat. Greentea Peng)

5. Kootchi (feat. Jamila Woods)

6. Sassy (feat. TYSON)

7. Heart (feat. Sudan Archives)

8. Kisses On The Wind (feat. Seinabo Sey)

9. Manchild (feat. Kelsey Lu)

10. Buddy X (Honey Dijon Remix)