Wizytujący w Ukrainie Bono wystąpił na stacji metra Chreszczatyk wraz z popowym piosenkarzem Topolią, który po wybuchu wojny zawiesił działalność artystyczną i wstąpił do armii. Wspólnie zaśpiewali m.in. szlagier "Stand By Me" z tekstem zmienionym na "Stand By Ukraine".

