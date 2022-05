W tym tygodniu obchodzimy 20-lecie wydawnictwa, które przyniosło takie hity jak „Without Me”, „Cleanin’ Out My Closet”, „Superman” czy „Sing for the Moment”. Na wznowieniu płyty znalazło się 18 bonusowych utworów, w tym takie, które nigdy nie były wcześniej publikowane.

Reklama

„The Eminem Show” to czwarty album studyjny Eminema, nagrodzony nagrodą Grammy. Pierwotnie data premiery była planowana na 4 czerwca 2002, jednak z powodu pirackich bootlegów, płyta trafiła do sklepów 26 maja. Mimo zmian wydawniczych, dzieło zadebiutowało na szczycie Billboard 200, bazując na rewelacyjnym wyniku w pierwszym dniu – 284 tysiące egzemplarzy! To jedyny album w historii, któremu udało się osiągnąć taki poziom sprzedaży. W kolejnym tygodni „The Eminem Show” podbiło wynik do 1,3 mln sprzedanych kopii, co obecnie jest siódmym najlepszym wynikiem albumu w USA w całej historii. Czwarty album Eminema był nie tylko najchętniej kupowanym krążkiem w USA w 2002, ale również na całym świecie – łącznie sprzedano ponad 27 mln egzemplarzy. Wydawnictwo otrzymało nominację do Grammy w kategorii Album roku, jak również nagrodę w kategorii Najlepszy album rapowy, a główny singiel „Without Me” został nagrodzony w kategorii Najlepszy teledysk.