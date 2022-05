Na „Twelve Carat Toothache” trafi łącznie 14 utworów – pełna tracklista poniżej. Czwarty album Post Malone’a trwa 43 minuty i jest to najkrótsze z dotychczasowych wydawnictw artysty.

Reklama

Post Malone – „Twelve Carat Toothache” – lista utworów:

1. Reputation

2. Cooped Up w. Roddy Rich

3. Lemon Tree

4. Wrapped Around Your Finger

5. I Like You (A Happier Song) w. Doja Cat

6. I Cannot Be (A Sadder Song) w. Gunna

7. Insane

8. Love/Hate Letter to Alcohol w. Fleet Foxes

9. Wasting Angels w. The Kid LAROI

10. Euthanasia

11. When I’m Alone

12. Waiting For a Miracle

13. One Right Now w. The Weeknd

14. New Recording 12, Jan 3 2020