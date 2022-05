Z okazji rocznicy wydania pierwszego singla "Ciało" z płyty "UMAMI" Ewa Farna prezentuje akustyczne wykonania wybranych utworów z albumu.

Na akustycznej Ep-ce "UMAMI" usłyszymy instrumentalne wersje utworów "Ciało", "Na skróty" oraz "Wersja 2.0". Możemy również zobaczyć ich wykonania ze studia w formie video ze studia w serwisie YouTube.

Premiera w symboliczny sposób łączy się z dzisiaj obchodzonym w Polsce Dniem Matki, ponieważ w opowieści o pierwotnym albumie bardzo istotny był jego tytuł - “UMAMI". To piąty smak, dzięki niemu jedzenie smakuje kompletnie i w sposób pełny. To smak, którego nie da się do końca zdefiniować…po raz pierwszy spotykamy się z nim w mleku matki. To określenie momentu życia, w którym jest Ewa Farna. Tym dopełnieniem i pełnią stało się dla niej macierzyństwo. Jak mówiła artystka o tytule płyty:

„Dla każdego UMAMI może być czymś innym - dla mnie stało się nim macierzyństwo, które wzbogaciło moje wcześniej też smaczne i szczęśliwe życie, jednak teraz to jeszcze jeden krok naprzód, następny poziom”