"Running Up That Hill" to klasyk Kate Bush z 1985 roku. Piosenka była na szczycie list przebojów w swych czasach i uchodzi za jedną z najważniejszych dla swej epoki. Była pierwszym singlem z legendarnego dziś albumu "Hounds Of Love" i do dziś doczekała się dziesiątek nowych wykonań.

I powoli piosenka stawała się jedną z tych, które grają radia typu "złote przeboje", gdyby nie...

Piosenka pojawiła się w serialu "Stranger Things 4". Mało tego - odgrywa w nim kolosalną rolę, pojawia się w kluczowych momentach produkcji.

To sprawiło zaś, że sięgnęło po nią młode pokolenie. Piosenka została po mijającym weekendzie numerem jeden na popularnym serwisie iTunes, wyprzedzając wszystkie współczesne produkcje. Bije także rekordy na Spotify. To oczywiście siła serialu Netflix, ale i siła muzyki.