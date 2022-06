Siedem lat po wydaniu ostatniego albumu zatytułowanego „Eternal”, Stratovarius ponownie udowadnia swój status okrętu flagowego symfonicznego metalu i powraca w wielkim stylu. Album „Survive” ukaże się 23 września.

Stratovarius jest na czasie, nie tylko muzycznie. Środowisko i przyszłość ludzkości zawsze były ważnym tematem w muzyce grupy, dlatego tytuł nowego albumu „Survive” oraz towarzysząca mu grafika nie dziwią – zwłaszcza w świetle obecnej sytuacji na świecie. „Survive” to płyta pełna dynamiki, dramatyzmu i emocji, na której Stratovarius opowiadają o walce, nadziei i zwycięstwie. Najlepszym przykładem jest głęboko porywający utwór tytułowy. To duch Stratovariusa w znakomitej muzycznej formie, razem z całą ciemnością i światłem. „Spędziliśmy pięć lub sześć dni, próbując wymyślić tekst do tego utworu” — opowiada Jens Johansson. „Kiedy w końcu napisaliśmy refren, była to dobra piosenka o przetrwaniu i wszystko do siebie pasowało. Tytuł albumu pasuje również do historii zespołu, bo udało nam się przeżyć tak długo - oryginalny skład uformował się w 1984 roku. Był środek lata, wszędzie wybuchały pożary lasów, na całym świecie trwała pandemia, więc niektóre teksty nie podnoszą tak bardzo na duchu, ale to odzwierciedla nasz nastrój z tamtego czasu. Jest tam również wiele pozytywnych rzeczy!”

Album „Survive” składa się z 11 nowych utworów i ukaże się w formacie CD oraz w kilku wersjach winylowych, w tym – z szacunku dla środowiska - na ekskluzywnym winylu z recyklingu.

Lista utworów:

1. Survive

2. Demand

3. Broken

4. Firefly

5. We Are Not Alone

6. Frozen In Time

7. World On Fire

8. Glory Days

9. Breakaway

10. Before The Fall

11. Voice Of Thunder