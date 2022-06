Na nowy album Kendricka Lamara fani musieli czekać ponad 5 lat. „Mr. Morale & the Big Steppers” to podwójny album z 18 utworami. Goście na wydawnictwie to m.in. Beth Gibbons, Blxst, Amanda Reifer, Sampha, Taylour Paige, Summer Walker, Ghostface Killah, Kodak Black, Sam Dew i Tanna Leone. Baby Keem to jedyny artysta, który pracował już wcześniej z Kendrickiem – w utworach „family ties” oraz „range brothers”.

Kendrick Lamar wykorzystał także sample z Florence + The Machine w utworze „We Cry Together”.

Od czasu wydania w kwietniu 2017 albumu „DAMN.” (za który otrzymał historyczną nagrodę Pulitzera) i soundtracku do „Czarnej Pantery”, Kendrick nieczęsto udzielał się artystycznie. Niedawno można było go usłyszeć na debiutanckim albumie kuzyna, Baby Keema. Na początku 2022 artysta był jedną z gwiazd, które uświetniły swoim udziałem finał Super Bowl. Jednak w trakcie tego występu nie usłyszeliśmy premierowego materiału.