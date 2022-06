Kiss zagrali w Donington Park 17 sierpnia 1996 roku, będąc z razem Ozzym Osbourne’em headlinerem imprezy. Na żywo Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley i Peter Criss wykonali takie klasyki jak „Do You Love Me”, „Deuce” czy „God of Thunder” oraz przeboje „Detroit Rock City”, „Love Gun” i „Rock And Roll All Nite”.

„Off The Soundboard: Live At Donington 1996” dostępne będzie w wersji winylowej, kompaktowej oraz cyfrowej.

Wydawnictwo trafiło do sprzedaży dokładnie tydzień po koncercie Kiss w Polsce. Legendarna kapela wystąpiła 3 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie w ramach trasy End Of The Road, zapowiadanej jako ostatnia w karierze muzyków.

Kiss powszechnie uznawani są za jedną z najlepszych koncertowych grup wszech czasów, a ich mająca złoty status płyta „Alive!” z 1975 roku to jedno z najważniejszych wydawnictw na żywo w historii rocka. „Off The Soundboard: Live At Donington 1996” stanowi kontynuację spektakularnego, koncertowego dorobku formacji.