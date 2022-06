Utworowi towarzyszy filmowy teledysk wyreżyserowany przez Nicka Harwooda. W klipie Demi jest nękana przez demony, o których opowiada treść tekstu. Ostatecznie Demi odnajduje wewnętrzną siłę, by pokonać to, co ją dręczy. Za produkcję utworu odpowiada Warren Felder (Oak Felder), a autorami „Skin of My Teeth” są Demi Lovato, Alex Niceforo, Keith Sorrells, Laura Veltz oraz Aaron Puckett (lil aaron).

Demi Lovato zaprezentowała premierowo singiel w programie „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Udzieliła także wywiadu, w którym opowiedziała o nadchodzącej płycie.

„HOLY FVCK”, bo tak zatytułowany jest krążek, ukaże się 19 sierpnia 2022. Na album składa się 16 utworów tworzących dźwiękową opowieść mocno zainspirowaną rockowymi i pop-punkowymi korzeniami Demi. Najnowszy album Lovato to także bardzo szczera retrospektywa na temat dotychczasowych doświadczeń artystki.