Dzisiaj w nocy serce Yura zatrzymało się - czytamy na jego oficjalnym profilu na Instagramie.

Przyczyną śmierci był zawał serca.

Szatunow urodził się 6 września 1973 r. we wsi Piatki w Autonomicznej Socjalistycznej Republice Radzieckiej Baszkirii. W wieku 11 lat został sierotą, a rok później został zarejestrowany w sierocińcu we wsi Akbulak, a następnie przeniesiony do internatu nr 2 w Orenburgu. Tam w 1986 roku spotkał szefa amatorskiego koła artystycznego Siergieja Kuzniecowa. Od tego spotkania rozpoczęła się historia grupy „Laskavyi Maj”.

Szatunow został wokalistą nowej grupy w wieku 13 lat. Szeroką popularność zespół zyskał dzięki przebojom „Białe róże”, „Lato”, „Let There Be Night”, „Grey Night”. W 1991 roku Szatunow postanowił opuścić zespół, wyjechał do Niemiec, gdzie kształcił się jako inżynier dźwięku. W 1992 roku wokalista rozpoczął karierę solową.