Za produkcję nagrania odpowiada twórca popowych hitów, ośmiokrotny zwycięzca Grammy, Greg Kurstin.

Największy wirtualny zespół na świecie przeniósł się do Silverlake w Kalifornii, gdzie okazało się, że odpowiedzią na życiowe pytanie - jaka jest jedyna prawda, która może naprawić świat - jest zaproszenie fanów do przyłączenia się do "Ostatniego Kultu" ("The Last Cult"), którego samozwańczym Wielkim Przywódcą jest Murdoc.

Dobrze jest wrócić. Podoba mi się nasza nowa melodia, choć przywołuje dziwne i przerażające wspomnienia rzeczy, które jeszcze się nie wydarzyły - przyznał 2D.

Gorillaz to wirtualna grupa, w której skład wchodzą wokalista 2D, basista Murdoc Niccals, gitarzysta Noodle oraz perkusista Russel Hobbs. Twórcami projektu są Damon Albarn i Jamie Hewlett.

Nagrodzony BRIT i Grammy zespół powstał w wyniku splotu nieszczęśliwych wypadków, spotkań i czystego szczęścia. Szybko rozwalili przedcyfrowy świat swoimi barwnymi opowieściami i przełomowymi wirtualnymi rozwiązaniami. W swojej siedzibie Kong Studios w zachodnim Londynie, Gorillaz rozpoczęli życie pełne muzycznych innowacji z niesamowicie ekscytującą listą współpracowników, na której znalazły się muzyczne legendy, geniusze i przyszłe gwiazdy, takie jak Elton John, Little Simz, MF Doom, Jean-Michel Jarre, Grace Jones, slowthai, Kali Uchis, Sidiki Diabaté i wielu innych.

Z siedmioma płytami w dorobku - "Gorillaz" (2001"), "Demon Days" (2005), "Plastic Beach" (2010), "The Fall" (2011), "Humanz" (2017) i "The Now Now" (2018) oraz "Song Machine: Season One - Strange Timez" (2020) - Gorillaz stali się światowym fenomenem, trafili na szczyt list przebojów i zjechali z koncertami cały świat od San Diego do Syrii i od Montevideo do Manchesteru. Wychodząc poza wszelkie schematy, zespół zdobył wiele nagród w tym Jim Henson Creativity Honor.