Tak piosenkarz zapowiedział nagranie na swym FB:

Reklama

Nie jestem nawet strażnikiem Teksasu więc tym bardziej średni ze mnie strażnik moralności. Natomiast wiem, że przez całe życie jedna cecha mnie nadzwyczajnie wkurza zarówno u mnie jak i u innych. To hipokryzja. Z tą, którą mam w sobie, walczę na co dzień. I, jak to zwykle w walce bywa, raz wygrywam, raz przegrywam. Natomiast o tej, do której nie dosięgam - piszę piosenki. Często wydaje się nam, że nasz punkt widzenia to jedyny słuszny punkt. Tworząc POST chciałem przypomnieć starą jak świat maksymę, że jeśli chcemy zmieniać świat na lepsze, to warto najpierw popracować nad sobą.

PS. Na zdjęciu to ja. Mam koszulę w ryby i kolczyk z rybą. Żeby pasować do ryby z okładki i refrenu.

PS 2. POST już w streamingu

Płyta artysty powinna ukazać się w tym roku.