Album to muzyczna podróż przez kultowe melodie filmowe, prezentowane w nowych wersjach, przygotowanych specjalnie dla potrzeb tego projektu przez wybranych, wiodących aranżerów, w unikalnych interpretacjach Lang Langa.

Album zostanie wydany przez Deutsche Grammophon 16 września 2022 roku, we współpracy z Disney Music Group i jest rezultatem zrealizowanej z rozmachem międzynarodowej produkcji, z sesjami nagraniowymi odbywającymi się w Londynie, Nowym Jorku, Szanghaju i Paryżu.

„The Disney Book” pokazuje przekrojowo historię muzyki w filmach Disneya, począwszy od lat 20. XX wieku do dzisiaj, a także odzwierciedla osobistą muzyczną podróż Lang Langa. Artysta wyjaśnia: – Filmy animowane rozbudzały moją wyobraźnię i przenosiły mnie do innych niejako światów. Muzyka była dużą częścią tego doświadczenia i także ona doprowadziła mnie do mojej życiowej miłości, do muzyki klasycznej. W muzyce tworzonej do filmów Disneya jest wiele stylów, które mogą zainspirować każdego niemal słuchacza. Mam nadzieję, że słuchacze bez względu na wiek będą cieszyć się tymi nagraniami i doświadczą radości, którą czuł każdy z nas, gdy pierwszy raz widział którykolwiek z filmów Disneya.

Pierwszy singiel z albumu to temat „Feed the Birds” z filmu „Mary Poppins”, który sam Walt Disney nazywał swoim ulubionym tematem muzycznym z filmów wytwórni. Współkompozytorzy muzyki do tego obrazu, bracia Richard i Robert Sherman, byli regularnie zapraszani do biura Walta Disneya w piątkowe popołudnia, by grać tę melodię dla niego i kontynuowali tę tradycję nawet po śmierci Walta Disneya w 1966 r. Wideo do „Feed the Birds” zarejestrowano przed Zamkiem Śpiącej Królewny w kalifornijskim Parku Disneyland.