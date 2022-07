Young Leosia i Piotr Zioła zamykają festiwalowy line-up

Reklama

Piosenkarka, raperka, autorka tekstów i DJ-ka. Young Leosia największą popularność zyskała dzięki singlowi „Szklanki”, szturmem zdobywając szczyt polskiej listy Apple Music oraz Spotify. Dotychczas teledysk do utworu został wyświetlony blisko 36 mln razy w serwisie YouTube. Artystka zagra 20 sierpnia.

Tego samego dnia wystąpi również Piotr Zioła – wokalista, kompozytor, autor tekstów, niezwykle charakterystyczna postać na polskim rynku muzycznym. Zdobywca nagrody Fryderyka za debiutancki album „Revolving Door”. Artysta nagrywał i występował m.in. z Rysami, Flirtini, Miuoshem i Wojtkiem Mazolewskim. Premiera nowego albumu Piotra Zioły planowana jest na jesień tego roku.

Reklama

Elektronika, pulsujący groove i muzyczne duety

W piątek 19 sierpnia przed publicznością zgromadzoną na Półwyspie Helskim wystąpi RY X, czyli Ry Cuming – wokalista i autor piosenek z Australii, który po mistrzowsku magnetyzuje i przyciąga publiczność swoją intensywną, pełną pasji muzyką. Muzyka Franc Moody to współczesny funk przepełniony elektronicznymi inspiracjami, pulsującym groovem oraz technikami znanymi z disco i soulu. Kid Francescoli – francuski projekt elektro-popowy powstał z inicjatywy Mathieu Hocine’a, do którego dołączyła wokalistka Julia Minkin. Saint Motel w ubiegłym roku wydał album „The Original Motion Picture Soundtrack”, który publikowany był… partiami. Polskimi akcentami pierwszego dnia programu Salt Wave Festival będą: Bitamina z Vito Bambino na czele, Miętha – duet stworzony przez rapera Skipa i producenta AWGS, Mery Spolsky, która prowokuje... głównie do myślenia. Jej słowa są szczere i odważne, ubrane w mocne elektro-techno bity i piosenkowe melodie oraz Zalia – w twórczości artystki słychać wyraźne wpływy indie popu oraz lofi. Na co dzień studiuje Vocal performance and Songwriting na BIMM

w Londynie.

Reklama

Legenda mixtape’ów, powrót na festiwalowe sceny i... poczucie humoru

W sobotę 20 sierpnia zagra The Avalanches – zespół odcisnął swoje piętno na muzycznym krajobrazie również za sprawą kultowych mixtape'ów. Podczas Salt Wave Festival artyści zagrają DJ SET. Balthazar powraca na festiwalowe sceny i zagra z niej przede wszystkim utwory z najnowszej płyty „Sand”. Kolejną perełką z Australii jest braterski duet Lime Cordiale prezentujący feel-good indie rock band. Lewis OfMan swoje pierwsze autorskie kompozycje zebrał na EP „Disconsolate” (2014 r.) i stworzył liczne remixy m.in. dla Alt-J. Drugiego dnia festiwalu wystąpią też Łona i Webber + The Pimps, ze smakiem pełnym inteligentnego humoru, słownych gier i zręcznej puenty nawiązują do stylistyk hiphopowych, łącząc je ze światem analogowej syntezy

i akustycznych instrumentów. 24 czerwca ukazał się debiutancki album Ani Leon pt. „Łezki”. Utwory na płycie utrzymane są w dusznym, elektronicznym klimacie dark popu. Artystki będzie można posłuchać ostatniego dnia Salt Wave Festival.

Harmonogram koncertów

1/ 19.08.2022 r.

Miętha, Bitamina, RY X, Zalia, Franc Moody, Saint Motel, Mery Spolsky, Kid Francescoli

2/ 20.08.2022 r.

Lime Cordiale, Balthazar, The Avalanches DJ SET, Lewis OfMan, Ania Leon, Łona i Webber + The Pimps, Young Leosia, Piotr Zioła

Bilety w cenie w cenie 199,00 PLN (bilet jednodniowy), 299,00 PLN (karnet) oraz 499 PLN (karnet + pole namiotowe) są dostępne w sprzedaży na www.eventim.pl/goodtaste oraz www.ebilet.pl.