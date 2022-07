"Forever Young" to wciągający, prawie sześciominutowa kompozycja, w której wokal rozbrzmiewa na tle starego syntezatora, na którym gra Dustin O'Halloran (A Winged Victory for the Sullen). W utworze pojawia się również wokal "subtelnie dziwnej" (NY Magazine) Grey McMurray i Ali Frienda z londyńskiej grupy instrumentalnej Red Snapper na kontrabasie.

Reklama

Zobaczcie teledysk "Forever Young" w reżyserii Stephena Ellcocka i Jonathana Reid-Edwardsa.