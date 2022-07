Przypomniano, że w październiku 1967 r. Komeda stworzył w Baden-Baden projekt z cyklu Jazz i Poezja pt. "Meine Süsse Europäische Heimat – Moja słodka europejska ojczyzna". "Jak się miało okazać, było to ostatnie europejskie dzieło Komedy – symboliczne pożegnanie kompozytora z Europą" - napisano na stronie BN.

Reklama

Najwybitniejsze dzieło Komedy

"O projekcie Moja słodka europejska ojczyzna sam Komeda (znany skądinąd z powściągliwego podejścia do swojej twórczości) powiedział, że jest to jego najwybitniejsze dzieło. Z kolei Joachim-Ernst Berendt napisał o kompozycjach Krzysztofa Komedy: Jeszcze nigdy nie mieliśmy na płycie z poezją tak pięknych, bogatych i pełnych uczuć melodii!" - czytamy w informacji.

Nie wszystkie kompozycje Komedy znalazły się na niemieckiej płycie. Wśród rękopisów odnalezionych w Bibliotece Narodowej w trakcie kwerendy archiwum Komedy są utwory: Jonasz do wiersza Zbigniewa Herberta "Jonasz", Kiedy gaśnie lampa wyobraźni do wiersza Adama Ważyka "Poemat dla dorosłych", Klasyk do prozy poetyckiej Zbigniewa Herberta "Klasyk", Jan Cherubin do wiersza Mieczysława Jastruna "Jan Cherubin", Ich dwoje do wiersza Bolesława Leśmiana "Dwoje ludzieńków", Miserere do wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Miserere" (na oryginalnej niemieckiej płycie utwór pod tym samym tytułem zawiera inną kompozycję).

Reklama

"Po ponad pół wieku nieznana część dzieła Krzysztofa Komedy z projektu Moja słodka europejska ojczyzna jest dostępna dla twórców i badaczy" - napisano na stronie BN.(PAP)

Autor: Grzegorz Janikowski