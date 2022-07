Film „Not Just A Girl” zabiera widzów w podróż od skromnych początków Shanii w Timmins w Ontario, gdzie wychowała się w biedzie i zainspirowała historią Dolly Parton, poprzez jej pierwsze podpisanie kontraktu z wytwórnią płytową w Nashville, aż po moment decydujący o jej karierze – spotkanie z przyszłym mężem i producentem Muttem Lange, przed napisaniem, nagraniem i wydaniem jej przełomowego albumu „The Woman In Me”.

Wyprodukowany przez Mercury Studios dokument zawiera nagrania z sesji studyjnych z całej jej kariery oraz zupełnie nowe domowe wywiady z Shanią. Dokument przenosi nas aż do dziś i daje wgląd w pracę nad nadchodzącą szóstą płytą artystki, która stała się jedną z najbardziej uwielbianych gwiazd na świecie oraz pionierką w dziedzinie popu, country i rocka.

Oprócz filmu dokumentalnego, Shania wyda album zatytułowany „Not Just A Girl (The Highlights)”, który będzie zawierał nowy, tytułowy utwór oraz niektóre z jej największych hitów. „Not Just A Girl (The Highlights)” 26 lipca ukaże się w wersji cyfrowej, a w wersji fizycznej pojawi się już 2 września.