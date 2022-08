„Is This Love (’09)” powstało w trakcie sesji „Relapse” w 2009. Za produkcję odpowiadają Dr. Dre, Trevor Lawerence Jr. oraz Mark Batson.

Reklama

„Is This Love (’09)” powstało w trakcie sesji „Relapse” w 2009. Za produkcję odpowiadają Dr. Dre, Trevor Lawerence Jr. oraz Mark Batson.

Na „Curtain Call 2” trafiły również m.in. takie utwory jak „From The D 2 The LBC” ze Snoop Doggiem czy „The King & I” ft. Cee-Lo Green, który uświetnił soundtrack do filmu „Elvis”. Eminem wydał także niepublikowany wcześniej teledysk do „Crack A Bottle”.