Nadchodzący projekt wyprodukowany przez Johna i producenta/tekściarza Ryana Teddera (Beyoncé, Adele) to tętniący życiem podwójny album, przesycony zmysłowością i radością.

Reklama

Na „LEGEND” muzyk po raz pierwszy oficjalnie wykorzystał znaczenie swojego nazwiska w całej znakomitej karierze. — Do tej pory nigdy nie używałem mojego nazwiska jako tytułu albumu – mówi artysta. — Musiałem na to zapracować, aby sprostać temu moją muzyką. Jestem dumny z tego, kim jestem, jestem pewny tego, co stworzyłem, i zamierzam to ogłosić światu.

W związku z ogłoszeniem albumu, John Legend zaprezentował najnowszy singiel z projektu: „All She Wanna Do”, w którym występuje nominowana do nagrody Grammy raperka Saweetie. Natychmiast uzależniający i podnoszący na duchu utwór został napisany i wyprodukowany przez Ryana Teddera, Monsters and Strangerz, Zacha Skettona, Andrew DeRobertsa i Halatraxa.