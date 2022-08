Rodzina poinformował w oświadczeniu, że Newton-John "dziś rano zmarła spokojnie na swoim ranczu w południowej Kalifornii, w otoczeniu rodziny i przyjaciół".

Dodali: "Olivia od ponad 30 lat jest symbolem triumfów i nadziei, dzieląc swoją podróż z rakiem piersi"

Największa popularność przyniósł jej jednak występ u boku Johna Travolty w musicalu „Grease” z 1978 r. Zagrała tam kultową rolę Sandy, a piosenki z filmu: „You're the One that I Want”, „Summer Nights” i „Hopelessly Devoted to You” widzowie pamiętają do dziś.