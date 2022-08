Nadzwyczajnym gościem masowego wydarzenia pod hasłem „Muzyka i praworządność” w parku archeologicznym w Selinunte koło Castelvetrano, był Kapitan Ultimo. To pseudonim pułkownika karabinierów Sergio De Caprio, który w 1993 roku znalazł i aresztował potężnego szefa sycylijskiej mafii Toto Riinę, ukrywającego się przez 24 lata.

Karabinier, pracujący obecnie w zarządzie regionu Kalabria, skierował specjalne przesłanie do włoskiej młodzieży: Messina Denaro nie został jeszcze schwytany, bo jest to trudne. Jedyna rzecz, której nie można robić to żyć w milczeniu- dodał.

"Walka z mafią musi być walką społeczeństwa obywatelskiego"

Walka z mafią musi być walką społeczeństwa obywatelskiego, obywateli, którzy powinni prosić instytucje państwa o to, by robiły więcej - mówił Kapitan Ultimo do uczestników muzycznej imprezy, zorganizowanej w pobliżu monumentalnych ruin świątyni Hery.

Moją nadzieją – dodał - są właśnie ci młodzi ludzie, ich rodziny, świat szkoły; to jest prawdziwe wojsko przeciwko mafii.

Inicjatorką imprezy jest przedsiębiorczyni, która na Sycylii sprzeciwiła się mafii i zawiadomiła prokuraturę o przestępczej działalności żony jednego z bossów.

W parku urządzona została też wystawa „Dziedzictwo Falcone i Borsellino", poświęcona dwóm sędziom śledczym zamordowanym w 1992 roku w zamachach bombowych przez sycylijską mafię.