Wszystkie płyty zostały w całości napisane, wykonane i wyprodukowane przez artystę.

Wydawnictwo podsumowuje 50 lat pracy Paula McCartneya. „McCartney”, album „I”, był pierwszym solowym projektem wydanym w 1970 roku i zawiera ponadczasowe utwory „Every Night” i „Junk”, a także nieśmiertelny klasyk „Maybe I’m Amazed”. Jego nowatorskie podejście do nagrywania z czasem stało się poszukiwanym brzmieniem, a sam artysta stał się wpływowym prekursorem alternatywnego lo-fi.

Tak jak „McCartney” oznaczał koniec ery największego zespołu w historii, Paul zrobił to ponownie w 1980 roku, sygnalizując koniec lat 70. i gigantów rocka Wings. Napisał, wykonał i wyprodukował awangardowy krążek „McCartney II” (1. miejsce w Wielkiej Brytanii i 3. w USA), tworząc takie klasyki jak „Coming Up”, „Waterfalls” i „Temporary Secretary”.

Dzięki „McCartney III” Paul wrócił do podstaw, aby stworzyć jedną ze swoich najbardziej odkrywczych prac do tej pory. Album ukazał się w grudniu 2020 roku, zaledwie dwa lata po „Egypt Station”. „McCartney III” to kameralna płyta, na której znaleźć można między innymi „Find My Way” i obecnie uwielbiany „Women and Wives”. Krążek zadebiutował na 1. miejscu na oficjalnych listach albumów w Wielkiej Brytanii i na liście sprzedaży Billboardu.