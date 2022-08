Na początku tego roku Bastille wydali swój długo oczekiwany album #1 „Give Me The Future”. Krążek eksploruje wolną od ograniczeń futurystyczną krainę czarów i nową falę technologii, która pozwala zagubić się w wyobraźni i podróżować w czasie. Teraz zespół wydał kolejną część uznanego przez krytyków wydawnictwa, trzyczęściową rozszerzoną edycję albumu „Give Me The Future + Dreams Of The Past”.

– Chcemy dać pełny obraz tego, co zamierzaliśmy uczynić albumem oraz zbadać koncept wybierania własnej przygody – mówi Dan. – Możesz zanurzyć się w idee przyszłości i elektronicznego świata, ale możesz też się cofnąć, pogrążając się w pamięci i nostalgii, z dala od technologii. Możesz też wybrać ucieczkę na parkiet.

Druga część wydawnictwa kontynuuje niektóre tematy i narracje oryginalnego albumu, zagłębiając się w piosenki, które są przesycone motywami zależności od technologii, więzi międzyludzkich i nieograniczonych możliwości życia online. Część trzecia stanowi mały powrót do uznanej serii „Other People’s Heartache”, otwierając się na współprace, covery i bezgraniczną kreatywność.

Nowe piosenki coraz wyraźniej ukazują związek między przyszłością a przeszłością, na przykład w nostalgicznych kawałkach, takich jak inspirowane Graceland „Family Ties”. Napisany o wspomnieniach Dana Smitha z wizyty u jego zmarłej ciotki w RPA, utwór stanowi odpowiednik futurystycznego blasku podróży w czasie. Podobne emocje zapewnia nowy singiel – elektroniczny przebój „Revolution”.