Artysta zaprasza na trasę klubową, na której wybrzmią wszystkie utwory z dobrze już znanej ostatniej płyty „Złote bloki” – wydanej nakładem wytwórni Universal Music Polska, która 3 miesiące po premierze zdążyła pokryć się złotem.

Po wyprzedanej wiosennej trasie i bardzo intensywnym lecie koncertowym wypełnionym festiwalami, Mrozu znowu wraca do klubów. A kto był kiedyś na koncercie Mroza – wie już, czego może się spodziewać. Niesamowitej energii, rasowego grania, bezpośredniego kontaktu z artystą i setek spalonych kalorii podczas szalonego tańca.

„Lecimy za daleko” to trasa, która w listopadzie i grudniu 2022 roku zawita do 15 polskich miast. Oprócz przebojów ze „Złotych bloków” będzie można oczywiście usłyszeć inne największe przeboje Mroza, jak „Nic do stracenia”, „Aura”, czy „Bo jak nie my to kto” – w nowych, energetycznych aranżacjach.

Harmonogram trasy:

04.11.2022, Poznań

06.11.2022, Gdańsk

10.11.2022, Bydgoszcz

12.11.2022, Opole

13.11.2022, Katowice

25.11.2022, Koszalin

27.11.2022, Kraków

02.12.2022, Toruń

03.12.2022, Warszawa

04.12.2022, Wrocław

06.12.2022, Kielce

08.12.2022, Częstochowa

09.12.2022, Ostrów Wielkopolski

14.12.2022, Łódź

16.12.2022 Lubin